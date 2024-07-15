Antalya'da orman yangını: 7 dekarlık alan zarar gördü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan orman yangını, 2,5 saatte kontrol altına alındı. Yangında 7 dekarlık alan zarar gördü.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:29
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Döşemealtı ilçesine bağlı Karaveliler Mahallesi Yıkık mevkisindeki ormanda, dün saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

İhbarla bölgeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, dağlık bölgedeki yangına müdahale etmekte zorlandı. Bölgeye daha sonra Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri de sevk edildi.

Arazinin engebeli ve kayalık olması nedeniyle ekipler, söndürme çalışmalarında zaman zaman zorluk yaşadı. Ekiplerin 2,5 saatlik çalışması sonrasında yangın, kontrol altına alındı.

Ekipler, saat 02.00'ye kadar soğutma çalışması yaptı. 7 dekarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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