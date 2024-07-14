Metruk binada korkutan yangın!

Kars’ta 2 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İHA
Yayınlanma: 14.07.2024 - 08:41
Metruk binada korkutan yangın!
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Olay, Merkez Yusufpaşa Mahallesi Halitpaşa Caddesi’nde meydana geldi.

Cadde üzerinde bulunan metruk binadan dumanların yükseldiğini gören yurttaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra yangına müdahale etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı.

Öte yandan metruk binada yangının neden çıktığı araştırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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