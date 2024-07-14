Pirina fabrikasında çıkan yangın korkuttu!
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, ilçenin tanınmış bir pirina fabrikasında patlayan kazandan çıktığı öğrenilen yangın korkulu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Çanakkale ile İzmir’i birbirine bağlayan E-87 karayolunun Ayvalık sınırları içerisindeki Tellikavak mevkisinde bulunan Doğuş Pirina Fabrikası’nda sabah saatlerinde yangın çıktı.
Yangının fabrika içerisindeki pirinaların kurutulmasını sağlayan bir kazanın patlaması sırasında meydana geldiği öğrenildi.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı ekipler tarafından yapılan müdahale sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Öte yandan çevredeki fabrikaların zeytin karasularını buharlaştırarak yok etmeye çalışması nedeniyle sık sık çevrecilerin eylemlerine maruz kalan pirina fabrikasında daha önce de baca yangınlarının çıktığı ve bu yangınların da itfaiyenin müdahaleleriyle söndürüldüğü de gelen iddialar arasında.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Çok yakında kilidi kapatıyoruz'
- 'Elektrik akımı' faciasında yeni ayrıntılar
- 'Muhalefet partilerinden 7 vekil AKP'ye geçiyor'
- Donald Trump'a suikast girişimi
- Bakan Tunç'tan 'Kerem Kınık' açıklaması
- MHP'li Yalçın'dan 'Son gülen iyi güler' çıkışı
- ABK soruşturması iddianamesinde 'Soylu' ayrıntısı
- YRP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti!
- İzmir'de akımdan ölen kişinin eski paylaşımı gündem oldu
- 'Anlaşmaya vardık'