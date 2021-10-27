Antalya'da orman yangınına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 turist serbest bırakıldı
Antalya'da yaktıkları kamp ateşiyle orman yangınının başlamasına neden oldukları iddiasıyla tutuklanan 7 turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Antalya'da çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "orman yangınına neden olma" suçlamasıyla 25 Ekim'de tutuklanan 7 Rus turistin tutukluğuna avukatları itiraz etti.
Yapılan değerlendirmenin ardından 7 turist, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı ilçesinde 23 Ekim'deki orman yangınının söndürülmesinin ardından çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatmış, incelemeler sürerken bölgede yürüyüş yapan bazı kişiler, yangının başladığı Sivri Dağ mevkisinde yabancı turist grubunun kamp yaptığı ve ateş yaktığı ihbarında bulunmuştu.
Bölgede kamp yapan 7 kişilik Rus turist grubu gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
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