Mersin'de metruk evde yangın: 1 kişinin cansız bedeni bulundu!
Tarsus ilçesinde metruk evde çıkan yangında 59 yaşındaki Bekir Akkoyun, hayatını kaybetti. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Şehitkerim Mahallesi'ndeki tek katlı metruk evden dumanlar yükseldiğini gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını söndüren itfaiye ekipleri, metruk evde 1 kişinin cansız bedenini buldu.
Polis ekipleri, yangında ölen kişinin Bekir Akkoyun (59) olduğunu tespit etti. Akkoyun'un cenazesi, Mersin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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