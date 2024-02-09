Antalya'da otobüs kazası: 21 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında şehirlerarası yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 21 kişinin yaralandığı bildirildi.

İHA
Yayınlanma: 09.02.2024 - 16:21
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Kaza, Trabzon-Antalya seferini yapmakta olan Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar’ın kullandığı şehirlerarası yolcu otobüsünün, Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu şarampole devrilmesi sonucunda meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, kazada yaralanan 21 kişi Manavgat’ta bulunan hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan 1 tanesinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

İsmi belirlenen yaralıların isimleri şöyle: 

"Otobüs şoförleri Ali Haydar Güven ve Ersan Uçar, Hatice Köroğlu, Nisanur Çayır, Cahit Demirtaş, Gülizar Erdoğan, Yaşar Çelik, Mehmet Şahin, Selim Gelen, Çiçek Yazar, Oğuzhan Yakar, Emine Bayır, Şükriye Bayır, Şerif Meşe, Ece Meryem Eke, Buse Eke, Deniz Eke, Yeter Eke, Furkan İzzet Yıldırım ve Beyzanur Yıldız".


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