Piyangodan 6 milyar TL kazanmıştı, sevinci kısa sürdü!

Yayınlanma: 09.02.2024 - 14:24

Güncelleme: 09.02.2024 - 14:25

Herkes, günün birinde piyangoyu tutturup pahalı, havuzlu malikaneler ve süper lüks, hızlı arabalar satın alıp bir daha hiç çalışmamayı hayal etmiştir. Bazı insanlar, kazanan numaraları seçmeyi başarıyor ve hayatları bir anda değişiyor.

Colin Weir, 2011 yılında, 200 milyon dolarlık (Yaklaşık 6 milyar TL) EuroMillions ikramiyesini kazanan talihli oldu. 2019'daki ölümüne kadar, bu devasa servetin ancak dörtte birini harcayabildi.

Bu muazzam miktar, birçok insanın bir ömür boyu harcayabileceğinden çok daha fazlasıydı, ancak Weir bunun dörtte birini sadece sekiz yılda tüketti.

Piyangoyu kazanmadan önce Weir, İskoç TV kanalı STV için kameramanlık yapıyordu, eşi Christine ise psikiyatri hemşiresiydi. 2018'de boşandılar.

BÖBREĞİ YETMEDİ

İskoçya’daki Kuzey Ayrshire bölgesinde yer alan Largs köyünde doğan Weir, 2019 yılında 71 yaşındayken "sepsis ve akut böbrek yaralanması" nedeniyle öldü ve kalan serveti iki çocuğuna devredildi.

Ölümünden sonra belgeler, Weir'in parasını nereye harcadığını ortaya koydu; lüks mülkler, pahalı arabalar ve bir futbol kulübüne yatırımlar yapmanın yanı sıra bir yardım vakfı kurmuştu.

Maalesef, Weir Vakfı 2015'te nakit para teklif eden sahte e-postaların gönderildiği bir dolandırıcılığın kurbanı oldu. İskoç Polisi dolandırıcılıktan haberdar edildi ve insanları şüpheli e-postalardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Çift, 2011'deki piyango kazançlarını kamuya açıkladıktan sonra üçüncü kez dolandırılmışlardı.

İSKOÇ BAĞIMSIZLIĞI İÇİN…

Kazancının bir kısmını, İskoç Ulusal Partisi'nin (SNP) bağımsızlık kampanyasına bağışlayan Weir, İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon tarafında ölümünden sonra övgüye layık bulundu. Başbakan, Weir’in ölümünün kendisini son derece üzdüğünü söyleyip şöyle ekledi:

"Colin Weir’in İskoçya'nın bağımsızlık davasında gösterdiği kararlılık ve cömertlik son derece takdir edildi. SNP ve bağımsızlık hareketi bugün gerçek bir dostunu kaybetti ve onu çok özleyeceğiz."

FUTBOL KULÜBÜ DE SATIN ALDI

Politik bağışların yanı sıra, Weir ayrıca ölümünden kısa bir süre önce Partick Thistle Futbol Kulübü'nün yüzde 55'lik hissesini satın alarak spor yatırımları da yaptı.

Ayrıca, aralarında iki erkek at ile bir İrlanda kısrağı olmak üzere üç yarış atına yatırım yapmıştı.

Weir çifti, 2018'de boşandığında, evleri Christine'de kaldı; Colin ise 1.4 milyon dolar (43 milyon TL) değerinde deniz kenarında bir malikane satın aldıktan sonra ölene kadar burada yaşadı.

Weir ayrıca birkaç lüks arabanın sahibiydi; bunlar arasında bir klasik Bentley Arnage, bir Jaguar F-Pace SUV ve Mercedes marka çeşitli araçlar.

Ölümünde Weir'in evinde, yaklaşık 262 bin dolar (8 milyon TL) değerinde sanat eserleri, mobilyalar ve mücevherler bulunuyordu, ayrıca birikimler ve yatırım tahvilleri de vardı.