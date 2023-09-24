Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya’da dün gece iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda 36 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün cenazesi bugün ailesi tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu’ndan alınırken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA
Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:25
Antalya'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Aksu ilçesi Güzelyurt Mahallesi Şehit Komando Er Mustafa Göktürk Caddesi’nde, dün gece saat 02.00 sularında Sinan Turgut (36) isimli sürücünün idaresindeki 07 S 2159 plakalı otomobil ile M.K.K. isimli sürücünün idaresindeki 07 ABA 233 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk belirlemelere göre Sinan Turgut’un hayatını kaybettiği öğrenilirken, M.K.K. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan sürücünün cenazesi bugün öğle saatlerinde defnedilmek üzere ailesine teslim edilirken, yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
Antalya otomobil

İlgili Haberler

Adana'da feci kaza... Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Adana'da feci kaza... Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi
Maltepe'de korkutan yangın: Alevler otomobillere sıçradı!

Maltepe'de korkutan yangın: Alevler otomobillere sıçradı!
Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

Erzincan'da 2 otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

En Çok Okunan Haberler