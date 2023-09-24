Maltepe'de korkutan yangın: Alevler otomobillere sıçradı!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 06:48

Güncelleme: 24.09.2023 - 06:49

Altayçeşme Mahallesi Begonya Sokak üzerindeki boş arazide, saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Arazideki otların alev aldığını gören çevre sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi.

Alevlerin park halindeki otomobillere yaklaştığını görenler, yangını söndürmek için seferber oldu. Bu sırada iki otomobil alev alarak hasar gördü. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

'TORPİL PATLAMASI' İDDİASI

Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı alanda incelemelerde bulundu. Yangının ise sokakta oynayan çocukların attığı torpilin patlaması sonucu çıktığı iddia edildi.

Yangının ardından sokakta yaşanan panik ve vatandaşların alevleri söndürmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.