Adana'da feci kaza... Otomobilin çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi

Yayınlanma: 23.09.2023 - 18:48

Güncelleme: 23.09.2023 - 19:06

Adana'da Modernevler Mahallesi’ndeki Mehmet Orhun Yaylacı Anadolu Lisesi önünde iddiaya göre, Tuğrul A. idaresindeki 01 ADF 864 plakalı otomobil, sokaktan bisikletiyle yola çıkan Mehmet Taş’a çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Taş, yere savruldu. Otomobil ise uyarı levhasına çarparak durabildi. Kazayı gören bir sağlık görevlisi yaralı Taş’a ilk müdahaleyi yaptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Yaralı çocuk daha sonra Ceyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Tuğrul A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Durumu ağır olan Taş ardından Adana’nın merkezindeki başka bir hastaneye sevk edildi.

Taş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.