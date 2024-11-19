Antalya'da panik anları... Denizde hortum oluştu

Alanya ilçesine bağlı Elikesik Mahallesi açıklarında hortum meydana geldi. Hortumun herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdiği aktarıldı.

Antalya'da panik anları... Denizde hortum oluştu
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:07

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağış sonrasında Elikesik Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Etiketler: #Alanya #Antalya #deniz #hortum

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