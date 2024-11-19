Antalya'da panik anları... Denizde hortum oluştu

Yayınlanma: 19.11.2024 - 12:07

Güncelleme: 19.11.2024 - 12:07

Antalya'nın Alanya ilçesinde yer yer etkili olan yağış sonrasında Elikesik Mahallesi açıklarında oluşan hortum, herhangi zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Kentin farklı noktalarından görülen hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.