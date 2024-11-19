Kars'ta yoğun sis... Uçak seferleri ertelendi!
Kars'ta etkili olan yoğun sis sebebiyle bazı uçak seferleri ertelendi. Siste kaybolan kentte tarihi yapılar ise, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
Kars’ta gece yağan yağmurun ardından soğuk havanın da etkisiyle kent merkezi yoğun sise teslim oldu. Özellikle Kars Kalesi sisten kaybolurken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
Öte yandan kentte etkili olan sis sebebiyle ulaşımda aksaklık yaşanırken, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
"KARS KALESİ KAYBOLDU"
Kars’ın en önemli tarihi yerlerinden birisi olan Bedesten bölgesinde bulunan Kars Kalesi sisten tamamen görünmez olurken; Ulu Camii, 12 Havariler Kilisesi, Tarihi Taş Köprü, Evliya Camii ise sis ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.
UÇAK SEFERLERİNİ DE ETKİLEDİ
Kars Harakani Havaalanı'na saat 09.40'ta inmesi beklenen A JET VF3250 sefer sayılı Sabiha Gökçen-Kars uçuşu da, saat 12.20’ye ertelendi. Kentte sis etkisini sürdürüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte en yüksek faiz veren bankalar...
- Teğmene çirkin saldırıda yeni gelişme!
- Muazzez İlmiye Çığ’ın ardında bıraktığı ‘karanlık iddia’
- Nevzat Bahtiyar'ın oğlu ilk kez konuştu
- İmamoğlu'ndan Bakan Tunç'a sert yanıt
- Özel'den dikkat çeken Kılıçdaroğlu kararı
- 'Bedeli çok ama çok ağır olur'
- Cemal Enginyurt'tan Cumhuriyet'e ilk açıklama!
- Tutuklu hemşire: İlaçlar ziyan olmasın diye satıyorduk
- DP'de deprem: İstifa ettiler