Bakanlık duyurdu... İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu... İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı!
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AA
Yayınlanma: 19.11.2024 - 09:07

 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan İstanbul Boğazı trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.


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