Antalya'da park halindeki araç alev alev yandı!

Serik ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 10.04.2024 - 09:59
Antalya'da park halindeki araç alev alev yandı!
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde Ümit Arslan'a ait park halindeki 07 BMZ 59 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otomobilin ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.


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