Antalya'da park halindeki araç alev alev yandı!
Serik ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Kökez Mahallesi'nde Ümit Arslan'a ait park halindeki 07 BMZ 59 plakalı otomobil, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı.
İNCELEME BAŞLATILDI!
Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otomobilin ön kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Belki biraz kırıcı oldu ama kusura bakmayın...'
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- 'O görevlerini bir an önce iade et...'
- Sandıktan çıkana 'Bahçeli' sopası
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- YSK'den ret yağmuru!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- Emeklilere neden zam yapılmadı?
- İsrail'den Türkiye'ye 'yaptırım' yanıtı
- AİHM'den Osman Kavala kararı!