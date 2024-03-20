İstanbul-Avcılar’da takside çıkan yangın park halindeki otomobile sıçradı

Yayınlanma: 20.03.2024 - 21:09

Güncelleme: 20.03.2024 - 21:15

Yangın, 18.00 sıralarında Ambarlı Mahallesi'nde 34 TBU 47 plakalı takside çıktı. Bir AVM'den müşteri alan 34 TBU 47 plakalı taksinin şoförü Tamer Yavuz, Ambarlı Mahallesi'ne geldiği sırada torpido kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Aracı park eden Yavuz, müşterilerle birlikte araçtan indi. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilin lastiklerinin yanmasının ardından taksi kaymaya başladı. Park halindeki 59 FG 428 plakalı otomobile çarparak duran taksideki yangın otomobile de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken 2 otomobilde kullanılamaz hale geldi.

"LASTİKLER ERİYİNCE KAYMAYA BAŞLADI"

Olayı anlatan taksi şoförü Tamer Yavuz, "Alev çıktı. Arabada müşteri vardı. İndik aşağı, alevler biraz güçlendi. Çok güçlendiği zaman lastikler eriyince kaydı diğer arabaya çarptı. Yangın torpitodan çıktı. Sağ tarafa çektim arabayı. Bir şey olursa orada bir sürü araba var. Dedim burası boş alan, çektim buraya. Ondan sonra başladı yanmaya. Hiç bir arızası yoktu. Devamlı çalıştığım araba" dedi.