Zonguldak'ta 21 yaşındaki genç kadın, ağaca asılı halde ölü bulundu
Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç kadın ormanlık alanda ölü bulundu. Genç kadının ağaca asılı halde bulunan cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Zonguldak'ın Fener semtindeki bir ormanlık alanda Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 21 yaşındaki Buse Y.'nin ağaca asılı halde cansız bedenini görenler durumu polis ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının erkek arkadaşından ayrılması sebebiyle not bıraktığı iddia edildi.
Cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan gencin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Genç kızın otopsi işlemlerinin ardından cenazesinin ailesi tarafından alınarak İzmir'e götürüldüğü öğrenildi.
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