Yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü bulundu
Edirne'de sokakta bakılan 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu. Köpeğe bakan site sakinleri olayla ilgili jandarmaya şikayetçi oldu.
Olay, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Beyendik Beykent Mahallesi Cumhuriyet Sitesi’nde meydana geldi.
Site sakinlerince sokakta bakılan ve ‘Benekli’ ismi verilen 4 aylık yavru köpek, derisinin bir kısmı yüzülmüş halde ölü olarak bulundu.
Site sakinleri durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri incelemede bulundu.
Yavru köpek ölüm sebebinin belirlenmesi için Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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