'Evden para kazan' yalanıyla dolandırıcılık... 20 ilde eşzamanlı operasyon: 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanlarıyla mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen toplam 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

'Evden para kazan' yalanıyla dolandırıcılık... 20 ilde eşzamanlı operasyon: 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:05

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 117 şüphelinin internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.

20 İLDE OPERASYON

Bu kapsamda toplam 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.


Etiketler: #sosyal medya

İlgili Haberler

Prof. Dr. Sarı, sosyal medyadan feryat etti: Müsilajsız hiçbir yer kalmadı

Prof. Dr. Sarı, sosyal medyadan feryat etti: Müsilajsız hiçbir yer kalmadı
Sosyal medyanın gizli yıkımı: 'Beyin Çürümesi'

Sosyal medyanın gizli yıkımı: 'Beyin Çürümesi'
Sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulan videolar işaretlenecek

Sosyal medyada yapay zeka ile oluşturulan videolar işaretlenecek
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler