'Evden para kazan' yalanıyla dolandırıcılık... 20 ilde eşzamanlı operasyon: 117 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanlarıyla mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edilen toplam 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.
Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, 117 şüphelinin internet ve sosyal medya platformları aracılığıyla "evden para kazan" şeklinde sahte iş ilanları ve değişik hileli faaliyetlerle mağdurları yanıltarak haksız menfaat temin ettikleri tespit edildi.
20 İLDE OPERASYON
Bu kapsamda toplam 117 şüphelinin Ankara merkezli 20 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği öğrenildi.
Etiketler: #sosyal medya
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