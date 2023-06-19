Antalya'da polisler gözaltına almasın diye namaz kıldı!
Antalya'da bir kişinin, gözaltına alınmamak için namaz kıldığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
Alışveriş merkezinde polisler gözaltına almasın diye namaz kılan bir şahıs sosyal medyada gündem oldu.
Antalya'da 18 Haziran Pazar günü meydana gelen olayda, iddiaya göre devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yaptı.
Kontrol sırasında kişinin aramasının olduğunu tespit eden polisler, şahsı gözaltına almak istedi.
O esnada şahıs AVM'nin ortasında namaz kılmaya başladı. Polisler gözaltına almak için namaz kılan şahsın başında uzun süre bekledi.
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