Antalya'da ruhsatsız silah operasyonu!

Yayınlanma: 27.11.2024 - 14:34

Güncelleme: 27.11.2024 - 14:34

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla jandarma ekipleri ilçe genelinde ruhsatsız silah bulundurduğundan şüphelenilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı jandarma suç araştırma timi (JASAT), narkotik, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele (KOM), istihbarat ve asayiş ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 18 ev ve iş yeri ile 10 araçta arama yapıldı.

Aramada 11 tabanca, 9 av tüfeği, 9 milimetrelik 250 tabanca fişeği, 7,65 milimetrelik 76 tabanca fişeği, 100 av tüfeği fişeği, 8 tabanca şarjörü, 27 uyuşturucu nitelikte hap, kasatura, kılıç ve muşta ele geçirildi.

Silahlarla ilgili yakalanan şüpheliler hakkında '6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.