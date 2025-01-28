Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu: Gözaltılar var!

Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 5 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya’da ruhsatsız silah operasyonu: Gözaltılar var!
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İHA
Yayınlanma: 28.01.2025 - 15:58

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, Antaya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 126 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirilirken, yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Antalya #Operasyon #ruhsatsız silah #Soruşturma

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