Antalya’da safari cipi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 9 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde safari için yola çıkan cipin şarampole yuvarlanması sonucunda 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.
Antalya'da içinde turistlerinde olduğu safari cipi şarampole yuvarlandı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Side’den safari için Oymapınar’a giden safari cipi, buradan Manavgat Barajına gittiği sırada şarampole yuvarlandı.
Cipi kullanan safari firmasının şoförü olay yerinde yaşamını yitirirken, 5’i Türk 9 turist yaralandı.
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