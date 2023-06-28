Antalya'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun plajı birbirine kattı
Antalya'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Lara Plajı’na girdi. Sahiplerinin denize giren ve güneşlenenlerin arasında koyunu kovaladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve farklı noktalarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Bazı kurbanlıklar sahiplerinin elinden kaçtı. Antalya'da da kaçan koyun, çevre yolunda araçların arasında koşarken cep telefonu ile görüntülendi.
Bir başka küçükbaş kurbanlık ise her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi misafir eden Lara Plajı'nda sahibinin elinden kurtulup koşmaya başladı.
Kaydedilen görüntülerde sahilde denize girenlerin arasında koşan kurbanlığı yakalamaya çalışanların olduğu görüldü.
Koyun bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- AKP’li Ensarioğlu’ndan açıklama!
- Enver Aysever’den Şaban Sevinç’e: Kına yakabilirsin
- Ünlü ekonomist doların duracağı noktayı açıkladı
- İYİ Parti'den Merdan Yanardağ açıklaması
- AKP’liler Öcalan’ı böyle savunmuştu!
- Canlı yayında çıplaklık kavgası
- DNA testiyle 100 milyon liralık servete ortak oldu
- Prof. Dr. Naci Görür deprem beklediği yerleri açıkladı
- Galatasaraylı yıldızdan taraftarları rahatlatan paylaşım
- Yanardağ'ın ifadesi ortaya çıktı!