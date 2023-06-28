Antalya'da sahibinden kaçan kurbanlık koyun plajı birbirine kattı

Antalya'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık koyun, Lara Plajı’na girdi. Sahiplerinin denize giren ve güneşlenenlerin arasında koyunu kovaladığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 28.06.2023 - 17:30
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Kurban Bayramı'nın ilk günü sabah saatlerinden itibaren belediyeler tarafından belirlenen alanlarda ve farklı noktalarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.

Bazı kurbanlıklar sahiplerinin elinden kaçtı. Antalya'da da kaçan koyun, çevre yolunda araçların arasında koşarken cep telefonu ile görüntülendi.

Bir başka küçükbaş kurbanlık ise her yıl binlerce yerli ve yabancı tatilciyi misafir eden Lara Plajı'nda sahibinin elinden kurtulup koşmaya başladı.

Kaydedilen görüntülerde sahilde denize girenlerin arasında koşan kurbanlığı yakalamaya çalışanların olduğu görüldü.

Koyun bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandı.


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