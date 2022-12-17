Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 2'si yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2'si yabancı uyruklu 3 zanlı tutuklandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından ilçede uyuşturucu satışı yapanlara yönelik çalışma yürütüldü. Operasyon düzenleyen ekipler, 2'si İran vatandaşı 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin ikametleri ve üst aramalarında, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, 200 bin lira değerinde döviz ve Türk lirası ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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