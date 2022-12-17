Muğla'da yılbaşı öncesi 'uyuşturucu' operasyonu
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı.
EVLERİNE
OPERASYON DÜZENLENDİ
İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.
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