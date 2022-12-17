Muğla'da yılbaşı öncesi 'uyuşturucu' operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi, 2'si İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

DHA
17 Aralık 2022 Cumartesi, 07:22
Muğla'da yılbaşı öncesi 'uyuşturucu' operasyonu
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Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya uyuşturucu sürüleceği istihbaratına ulaştı.

EVLERİNE

OPERASYON DÜZENLENDİ

İran uyruklu A.E., (29) ile N R., (38) ve A.Ş.'nin (36) evlerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ile 200 bin lira değerinde döviz ele geçirildi. 

Polis merkezindeki  işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı. 


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