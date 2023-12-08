Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 4 gözaltı

Antalya'nın Kepez ilçesinde sahte zeytinyağı üreten 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 08.12.2023 - 19:14
Antalya'da sahte zeytinyağı operasyonu: 4 gözaltı
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Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Avni Tolunay ve Gündoğdu mahallelerindeki 2 depoda, sahte ve taklit zeytinyağının bilindik bir markayla satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İşyerlerine düzenlenen operasyonda, 1700 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Yağdan alınan numuneler, Kepez İlçe Tarım Müdürlüğüne gönderildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan gıda deposu olarak da kullanılan bu işyerlerine, hijyen eksikliği ve yetersizliği nedeniyle 18 bin lira idari ceza uygulandı. Depolarda ruhsatsız faaliyet yürütüldüğü gerekçesiyle işlem de başlatıldı.


Antalya zeytinyağı Operasyon

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