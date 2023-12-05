Ankara'da 1,5 milyon lira değerinde kaçak zeytinyağı ele geçirildi

Yayınlanma: 05.12.2023 - 17:41

Güncelleme: 05.12.2023 - 17:41

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan fason olarak dolumu yapılan zeytinyağlarını Ankara'ya getiren ve Altındağ ilçesinde satışa sunan şüphelinin evine operasyon düzenledi.

M.G. adlı şüphelinin evindeki aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3 ton 445 kilogram satışa hazır zeytinyağı ele geçirildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.