Ankara'da 1,5 milyon lira değerinde kaçak zeytinyağı ele geçirildi
Ankara'da jandarma operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan kaçak zeytinyağı ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aydın'dan fason olarak dolumu yapılan zeytinyağlarını Ankara'ya getiren ve Altındağ ilçesinde satışa sunan şüphelinin evine operasyon düzenledi.
M.G. adlı şüphelinin evindeki aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin TL olan 3 ton 445 kilogram satışa hazır zeytinyağı ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
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