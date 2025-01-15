Antalya’da Şehir Planlamacıları bu kez uyarmadı, resmen suçladı

Yayınlanma: 15.01.2025 - 11:09

Güncelleme: 15.01.2025 - 11:10

Konyaaltı Sahili; Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından 2016'da Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne kiralanarak, 1/1000 ölçekli imar planıyla Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin Kıyıda ve Denizde Yapı hükümlerine göre yapılaşma projesi uygulanmış ancak zaman içinde uygulamada usulsüzlükler gözlenmeye başlanmıştı.

Şehir Planlamacıları Odası Antalya Şubesi ise sivil toplum örgütleriyle Konyaaltı Sahili'nde yaptığı incelemeler sonucu usulsüzlüklerin tespitini yapmış, raporlaştırmış ve uyarılarda bulunmuştu.

Oda, usulsüzlükleri bir kez daha sıraladı ancak bu kez uyarmakla yetinmedi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Antalya İl Müdürlüğü’nü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yayınladığı açıklamayla tespit ettiği usulsüz uygulamaları alt alta sıralayan Oda, bunların kamu yararı içermemekle beraber sebepsiz zenginleşmeye yol açtığını, aykırı ve kaçak yapılaşma sebebiyle işgale sebep olduğunu, kıyı alanlarında tahribat yarattığını öne sürerek, yetkililerin bugüne kadar bu durumları göz ardı ettiğini, kurumların yapmaları gereken denetimi yapmadığını, uygulamaları gereken yaptırımları uygulamadığını ve böylelikle usulsüzlüğün yasal hale geldiğini, bu nedenle de suç duyurusu yapmanın gerekçelerinin oluşmuş olduğunu ortaya koydu.

Odanın tespit ettiği usulsüz uygulamalar şöyle;

İŞLETMELERİN ALAN İŞGALLERİ

Oda'ya göre, Akdeniz Bulvarı'ndaki büfelerin alanı projede 6 m² olduğu halde, en az 100 m² alana yayıldıkları ve projede olmayan kapalı mekanlar oluşturulduğu, kullanım amaçlarının dışına çıkılarak, aykırı bir şekilde restorana dönüştürüldüğü, yaya yolu ve yeşil alanlar üzerine işletmeler tarafından aykırı bir şekilde masa ve sandalye konulduğu, çim olması gereken alanlarda farklı zemin malzemeleri döşenip, sabit ve üstü kapalı mekanlar oluşturulduğu, kumsal üzerinde aykırı bir şekilde servis büfeleri ve kabinlerin yapılmış olduğu her işletme için belirlenen şezlong sayısının arttırıldığı ve sahilde kiralanmış alanların izinsiz büyütülmüş olduğu, işletmelerin şezlong koyması gereken yerlerde sökülür-takılır üstü kapalı localar oluşturulduğu ve aykırı işgallerin olduğu, büfelerin ön ve yan cephelerinde tezgah ve bulaşık yıkamak için eviye ilavelerin yapıldığı hatta bazı yerlerde depo amaçlı kapalı mekanların oluşturulduğu, büfe işletmelerinin yaya yolu kenarına dondurma ve mısır satış arabaları vb. koydukları için yaya geçişlerini engellediği rapordaki tespitler arasında yer alıyor.

SAHİLİN DOĞAL YAPISINA ZARAR VEREN UYGULAMALAR

Oda ayrıca sahilde taş ve kumlarla kot farkı oluşturulduğu, aykırı platformların yapıldığı ve bu da yetmeyerek masa-sandalye alanları oluşturabilmek için beton dökülerek doğal sahil yapısının bozulduğu, sahilde yapılan taş-kum taşıma, doğal sahil yapısının bozulması işlemlerinden dolayı Konyaaltı sahilinin sınırlarının kıyı erozyonu tehlikesine açıldığına dikkat çekti

İŞLETMELERİN NEDEN OLDUĞU ÇEVRE, GÖRÜNTÜ, GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

Akdeniz Bulvarı kenarındaki işletmelerin önlerinde bulunan yaya kaldırımlarını ve yeşil alanları özel otopark gibi kullandığı ve bu durumun taşıt, bisiklet ve yaya geçişlerine engel olduğuna işaret edilen açıklamada, alt yapısı yapılmamış geçici tuvaletlerin yapıldığı ve bu tuvaletlerin çevre kirliğine ve görüntü kirliliğine yol açtığı, işletmelerin sahil bölgesinde kullandıkları üzerinde farklı logo-marka olan eşyalar ve reklam panosuna dönüşmüş objelerin proje standartlarına uymadığı ve sahilde görüntü kirliliğine sebep olduğu, işletmelerin sahne vb. alanlar yapıp gündüz ve akşam saatleri yüksek seste canlı müzik yaparak gürültü kirliliklerine sebep olduğu tespitine yer verildi.