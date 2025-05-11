Antalya’da şiddet iddiası: 2 polis görevden uzaklaştırıldı!

Yayınlanma: 11.05.2025 - 15:12

Güncelleme: 11.05.2025 - 15:12

Antalya'da bir kişinin darbedilmesine ilişkin iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"11 Mayıs 2025 günü ilimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliğinde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır."