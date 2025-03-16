Antalya'da sır olay: 10 gündür haber alınamayan fotoğrafçı, balkonda ölü bulundu

Antalya'da otellerde fotoğrafçılık yaptığı öğrenilen ve kendisine 10 gündür ulaşılamayan şahıs evinin balkonunda ölü olarak bulundu.

Antalya'da sır olay: 10 gündür haber alınamayan fotoğrafçı, balkonda ölü bulundu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.03.2025 - 10:50

Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi üzerinde bulunan bir apartmanda, yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet etmekte olan İsmail Pul'dan bir süredir haber alınamadığını ve ulaşamadıklarını belirtmesi üzerine verilen adrese Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekiplerisevk edildi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Verilen adrese gelen ekipler kapının açılmaması üzerine itfaiye merdiveni yardımıyla çıktıkları dairenin balkonunda İsmail Pul'un cansız bedeni ile karşılaştı.

ÇÜRÜMEYE YÜZ TUTMUŞ...

Uzun süredir balkonda olduğu düşünülen ve çürümeye yüz tutmuş ceset nedeniyle ekipler çalışmakta zorlanırken İsmail'in Pul'un cansız bedeni savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

"BUNALIMDAYDI" İDDİASI

Olay yerine gelen bir arkadaşı, otellerde fotoğrafçılık yapan İsmail Pul'dan 10 gündür haber alamadıklarını, telefonlarına bakmadığını, eşinden ayrılmasının ardından bunalıma girdiğini belirtti.


Etiketler: #Antalya

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