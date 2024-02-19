'Torunum SMA hastası' diyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, torununun SMA hastası olduğunu söyleyerek dolandırıcılık yaptığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin, Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi'nde açtığı tezgahta torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı çalışmada şüpheli S.B'nin yardım toplamak için kurgu yaptığını tespit etti.
Göz Atın
Şüpheli gözaltına alındı.
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