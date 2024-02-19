'Torunum SMA hastası' diyerek dolandırıcılık yapan kişi yakalandı

Yayınlanma: 19.02.2024 - 19:15

Güncelleme: 19.02.2024 - 19:15

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.B'nin, Erenköy Mahallesi Şehit Gökhan Korkut Caddesi'nde açtığı tezgahta torunu Y.Y.B'nin SMA hastası olduğunu söyleyerek yardım topladığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı çalışmada şüpheli S.B'nin yardım toplamak için kurgu yaptığını tespit etti.

Şüpheli gözaltına alındı.



