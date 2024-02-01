Kocaeli'nde şüpheli ölüm... 8. kattan düşen kadın hayatını kaybetti!

Yayınlanma: 01.02.2024 - 11:41

Güncelleme: 01.02.2024 - 12:24

Kocaeli'nin Gebze ilçesine bağlı Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde saat 09.00 sıralarında, bir kadının yerde kanlar içinde hareketsiz yattığını gören yurttaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Polis ekiplerince yapılan incelemelerde, yaşamını yitiren kadının Şerife İşibil (35) olduğu belirlendi. Acı haberi alarak olay yerine gelen Şerife İşibil’in oğlu ise, yasa boğuldu.

Öte yandan, İşibil’in 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü ve cansız bedeninin sabah saatlerinde görüldüğü tahmin ediliyor.

Şerife İşibil’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.