Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: Yatağında cansız bedeni bulundu

Kahramanmaraş’ta bir kişi yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:58
Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: Yatağında cansız bedeni bulundu
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Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Fedakar’dan (55) gün içerisinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

İbrahim Fedakar’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Fedakar’ın eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ve oğlunun ise şehir dışında çalıştığı öğrenildi.


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