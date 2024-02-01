Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm: Yatağında cansız bedeni bulundu
Kahramanmaraş’ta bir kişi yatağında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsa Divanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, müstakil evde yalnız yaşayan İbrahim Fedakar’dan (55) gün içerisinde haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.
İbrahim Fedakar’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için morga kaldırıldı.
Hayatını kaybeden Fedakar’ın eşinin birkaç yıl önce hayatını kaybettiği ve oğlunun ise şehir dışında çalıştığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- 'Filozof Ramazan' öldürüldü
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Özel’den Akşener’e ‘Eskişehir’ yanıtı
- Soruşturmada yeni gelişme!
- İmamoğlu’na oy vermek için 50 neden
- İstanbul'un ocak ayı enflasyonu belli oldu
- Hizbullah'ın imamı aday oldu!