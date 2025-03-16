Antalya'da şüpheli valiz ve çanta paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı...

Antalya'da yol kenarına bırakılan sırt çantası ve valiz, tedirginliğe yol açtı. Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli polisin kontrol ettiği valizden kıyafet çıktı.

Antalya'da şüpheli valiz ve çanta paniği! Gerçek sonradan ortaya çıktı...
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DHA
Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:28

Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi Dumlupınar Bulvarı’nda saat 09.30 sıralarında yoldan geçenler, caddenin kenarında sahipsiz 2 sırt çantası ve valizi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla adrese polis ekibi sevk edildi. Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, çanta ve valizin olduğu alana şerit çekip, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapattırdı.

GERÇEK SONRADAN ORTAYA ÇIKTI

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibinden bir polis memuru, çanta ve valizlerin yanına gitti. Polisin yaptığı kontrolde, valiz ve sırt çantasında kıyafet olduğu belirlendi.

Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekibi olay yerinden ayrıldıktan sonra diğer ekipler kıyafetleri valize koyarak ekip otosuna aldı. Kapatılan yol, yeniden trafiğe açıldı.


Etiketler: #112 Acil #Antalya

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