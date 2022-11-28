Antalya'da tartışma sonrası silahlı saldırı: 3 yaralı
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralandı. Silahlı saldırı öncesi kavga bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde daha önceden kavgalı oldukları öğrenilen şahıslar arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma önce kavgaya, sonra silahlı saldırıya dönüştü.
2 kişi oldukları öğrenilen ve henüz kimlikleri belirlenemeyen şüpheliler, yanında getirdikleri pompalı tüfek ile İbrahim Ş., Baykal D. ve Ramazan U.'yu yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan şahıslar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Silahlı saldırı öncesi şahısların kavga anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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