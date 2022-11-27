Bebeğiyle yürürken silahla öldürülmüştü: Sultangazi'deki vahşette 9 gözaltı

27 Kasım 2022 Pazar, 15:15

Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde dün akşamüstü kucağındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu Hatice Haci, silahlı saldırıya uğradı.

Haci, kaldırıldığı Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybederken, saldırıda kucağından düşen bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

9 KİŞİ GÖZALTINDA

Polis, şüphelilerin adrese araçla geldikleri belirledi. Polis, olayda kullanılan araçtaki 9 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

ANNE VE BABASI TARAFINDAN TEHDİT EDİLMİŞ

Polisin araştırmasında Hatice Haci'nin geçmiş bir tarihte Suriye’de evlendiği, Suriye’deki evliliği nedeniyle anne ve babası tarafından tehdit edildiği öğrenildi.

