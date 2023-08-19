Otel Franco filminin konusu ne? Otel Franco filminin oyuncuları kim?
Otel Franco filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Otel Franco filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Otel Franco filminin konusu ne? Otel Franco filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Otel Franco (Kill Chain) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ken Sanzel üstleniyor. Peki, Otel Franco filminin konusu ne? Otel Franco filminin oyuncuları kim?
OTEL FRANCO FİLMİNİN KONUSU NE?
Üç yabancının hayatı, kaçınılmaz olarak hiçbirinin hazırlıklı olmadığı bir çatışmaya sürüklenir.
OTEL FRANCO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Anabelle Acosta - The Woman In Red
Luna Baxter - Gigi
Nicolas Cage - Araña
Angie Cepeda - The Very Bad Woman
Enrico Colantoni - The Old Sniper
Alimi Ballard - The Curious Assassin
Jon Mack - Gigi's Friend
Ryan Kwanten - Ericson
Pedro Calvo - The Mean Assassin
Eddie Martinez - Sanchez
Jhon Bedoya - Miguel
Yusuf Tangarife - Oso
OTEL FRANCO FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?
Otel Franco filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.
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