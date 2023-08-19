Yayınlanma: 19.08.2023 - 12:21

Güncelleme: 19.08.2023 - 12:21

Otel Franco (Kill Chain) filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Ken Sanzel üstleniyor. Peki, Otel Franco filminin konusu ne? Otel Franco filminin oyuncuları kim?

OTEL FRANCO FİLMİNİN KONUSU NE?

Üç yabancının hayatı, kaçınılmaz olarak hiçbirinin hazırlıklı olmadığı bir çatışmaya sürüklenir.

OTEL FRANCO FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Anabelle Acosta - The Woman In Red

Luna Baxter - Gigi

Nicolas Cage - Araña

Angie Cepeda - The Very Bad Woman

Enrico Colantoni - The Old Sniper

Alimi Ballard - The Curious Assassin

Jon Mack - Gigi's Friend

Ryan Kwanten - Ericson

Pedro Calvo - The Mean Assassin

Eddie Martinez - Sanchez

Jhon Bedoya - Miguel

Yusuf Tangarife - Oso

OTEL FRANCO FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇ?

Otel Franco filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5 olarak belirlendi.