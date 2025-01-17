Antalya'da tedirgin eden gaz kokusu: Nedeni belli oldu

Antalya'nın Serik ilçesinde kaynatılan sütün taşıp ocaktaki ateşi söndürmesiyle yayılan gaz kokusu kokusu mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Antalya'da tedirgin eden gaz kokusu: Nedeni belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 17.01.2025 - 17:47

Orta Mahalle 1047 Sokak'taki 2 katlı evin ikinci katından yayılan gaz kokusu üzerine mahalle sakinleri polis ve itfaiyeye haber verdi.

Eve balkondan giren ekipler, ocakta bırakılan sütün taşıp ateşi söndürdüğünü belirledi.

Gaz akışını kesen ekipler evi havalandırdı. Ekipler daha sonra ev sahibine ulaşıp bilgi verdi.

 

 


Etiketler: #Antalya #doğal gaz #Koku

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