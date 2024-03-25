Uludağ'a çıkacaklara 'teleferik' uyarısı

Türkiye’nin en önemli kış ve doğa turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ’a teleferik ile çıkmak isteyenlere uyarı geldi.

İHA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 15:38
Uludağ'a çıkacaklara 'teleferik' uyarısı
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Bursa ile Uludağ arasında 140 kabin ile saatte bin 500 yolcu taşıma kapasitesine sahip, 9 kilometreyle dünyanın en uzun hattı olan Bursa Teleferik’e bakım nedeniyle seferlerine bugünden itibaren 5 günlük ara verildi.

Bursa Teleferik A.Ş.’nin sosyal medya sitesinden yaptığı duyuruda, "Tesisimiz 25.03.2024 - 29.03.2024 (5 gün) tarihleri arasında bakım nedeniyle kapalı olacaktır. 30.03.2024 - 31.03.2024 tarihleri arasında açık olacaktır" ifadelerine yer verildi.


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