Antalya’da tersane yangını!

Yayınlanma: 10.02.2024 - 22:23

Güncelleme: 10.02.2024 - 23:41

Yangın, saat 20.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi sınırları içinde bulunan Serbest Bölge’de yat imalatı yapılan bir tersanede çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin 10 araçla yangına müdahalesi devam ediyor. Yangında şu ana kadar yaralı bilgisi olmazken, alevlerin kontrol altına alınması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

EMNİYET MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya'da Serbest Bölge'de bulunan tekne ve yat imalathanesinde çıkan yangınla ilgili olay yerinde açıklama yaptı.

Çevik, "İlk aldığımız bilgilere göre saat 18.30 civarında iş yeri tamamen kapanıyor. Yaklaşık 45 dakika sonra yangın çıktığı bilgisini aldık. Hemen seri bir şekilde tüm ekiplerimiz, itfaiye arkadaşlarımız, polis ekiplerimiz tamamını sevk ettik. Şu anda kontrol altına almaya çalışıyoruz. Şükürler olsun ki bir can kaybımız yok. Ancak içeride bakım kontrolü yapılan 2 tekne, ayrıca imalatı devam eden 2 tekne olmak üzere toplam 4 teknenin yandığı söz konusu. Gerek itfaiye ekiplerimiz gerekse bizim emniyete ait TOMA ekiplerimizi de buraya sevk ettik. Kısmen kontrol altında. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yaralı da yok, can kaybı da yok. Sıçraması da söz konusu değil" dedi.

3,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yoğun müdahalenin bulunulduğu tersane yangını yaklaşık 3,5 saatlik söndürme çalışmasının ardından kontrol altına alındı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, X hesabından yangınla ilgili yaptığı paylaşımda, “Serbest Bölge’de bulunan yat imalathanesinde akşam saatlerinde çıkan yangını 15 itfaiye aracımız ve kurumların desteği ile anında müdahalede bulunarak kontrol altına aldık, soğutma çalışmalarımız ise devam ediyor. Yangında işyerleri zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerine yer verdi.

Ekiplerin tersanedeki soğutma çalışmaları sürüyor.