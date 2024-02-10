Ordu'daki kamp alanında büyük yangın: Çok sayıda yapı küle döndü!
Özel bir kamp alanında çıkan yangın sonucu 10 yapı tamamen yanarak küle dönerken, 3 tane çadır da hasar gördü.
Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi’nde bulunan özel bir kamp alanında yangın meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, burada bir çadırdan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangının diğer yapılara da sıçraması sonucu plastik branda ve ahşap yapıların olduğu toplam 10 yapı tamamen kullanılmaz hale geldi.
İNCELEME BAŞLATILDI!
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.
Yangında 3 çadır da hasar görürken, can kaybı ve yaralanan olmadı.
İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- YRP'nin 3 büyükşehirde adayları belli oldu
- Son Hatay anketi paylaşıldı
- B sınıfı ehliyetler için motosiklet kararı!
- Soyer’den CHP lideri Özel'e ret
- 'Siyasi olmadığı bilgisine ulaştık'
- Sağanak yağış geliyor!
- Rıdvan Dilmen başkan adayını açıkladı
- Halk TV'den 'İrfan Değirmenci' açıklaması
- Serdar Ortaç yeni aşkını duyurdu!
- 'Varsayalım bütün suç benim...'