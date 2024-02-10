Ordu'da kamp alanında korkutan yangın: 10 yapı kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma: 10.02.2024 - 18:17

Güncelleme: 10.02.2024 - 18:17

Ordu'da Kumbaşı Mahallesi'nde deniz kenarındaki özel işletmeye ait kamp alanında etrafı brandayla çevrili yapıda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle çevredeki ahşap ve aynı şekilde inşa edilmiş yapılara da sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 10 yapı kullanılamaz hale geldi.