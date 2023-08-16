Antalya'da uçaklara 'nem bulutu' engeli: İniş yapamadılar

Antalya'da yüzde 85'e ulaşan nem oranı nedeniyle sabah saatlerinde kenti nem bulutları kapladı. Nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi düşerken, havalimanına iniş yapamayan bazı uçaklar farklı şehirlere yönlendirildi.

DHA
Yayınlanma: 16.08.2023 - 13:51
Antalya'da uçaklara 'nem bulutu' engeli: İniş yapamadılar
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Geçen hafta hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği Antalya'da son günlerde sıcaklıkla birlikte nem de arttı. Sıcaklığın 30 dereceyi aştığı kentte nem, yüzde 85'e kadar yükseldi.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Yüksek nem nedeniyle oluşan nem bulutları ise kenti kapladı. Nem nedeniyle görüş mesafesi düşerken, Beydağları ise bulutlar nedeniyle görünmez hale geldi.

Kentin kuşbakışı gözüktüğü yüksek yerlerden denizin görülmediği gözlendi.

ÇAREYİ DENİZE GİRMEKTE BULDULAR

Yurttaşlar, çareyi denize girerek serinlemekte buldu. Sahile gelenlerin bazıları yüzerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Yürüyüş yapanlar, güneşten korunmak için şapka ile dolaşmayı tercih etti.

Diğer yandan nem bulutları nedeniyle hava trafiğinde de aksamalar yaşandı.

Bazı uçaklar rötar yaparken, havalimanına iniş yapamayan uçaklar ise farklı şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirildi. 


Antalya uçak

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