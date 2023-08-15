Son Dakika: Antalya’da orman yangını
Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
Yangın saat Kuyucak Mahallesinde saat 13.45 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İstanbul ittifakını kurmaya geliyorum'
- Emekli iktidara geri adım attırıyor
- 'Kafam attı, sinirlendim...'
- Berat Albayrak'ın nerede olduğu ortaya çıktı
- KESK, 16 Ağustos'ta iş bırakıyor!
- Kocatepe Camisi'ndeki moda çekimine ilişkin 2 gözaltı
- Tartışmalı 'kule' yok paraya satıldı!
- İllerdeki altın miktarı belli oldu!
- Bir tekel saldırısı daha!
- İBB'yi işaret etti, 'Kararını ver' dedi