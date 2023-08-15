Son Dakika: Antalya’da orman yangını

Son dakika gelişmesi... Antalya'nın Akseki ilçesinde orman yangını çıktı.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2023 - 14:44
Son Dakika: Antalya’da orman yangını
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Antalya’nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Yangın saat Kuyucak Mahallesinde saat 13.45 sıralarında çıktı. Ormanlık alandan dumanların çıkması ile olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 5 uçak, 8 arazöz, 4 su tankeri ve çok sayıda orman işçisi müdahale diyor.


Antalya orman yangını

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