Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı

26 Ağustos 2022 Cuma, 16:36

İl Jandarma Komutanlığı, Akseki Jandarma Suç Araştırma Timi ve Cevizli Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Celeler Mahallesi'ndeki bir evde ve bahçesinde arama yaptı.

HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheliler S.G. ve eşi N.G'nin, kullanmadıkları ikametin bahçesinde 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.