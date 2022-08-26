Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi yakalandı
Antalya'nın Akseki ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
İl Jandarma Komutanlığı, Akseki Jandarma Suç Araştırma Timi ve Cevizli Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma kapsamında, Celeler Mahallesi'ndeki bir evde ve bahçesinde arama yaptı.
HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheliler S.G. ve eşi N.G'nin, kullanmadıkları ikametin bahçesinde 22 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.
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