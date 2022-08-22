Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

Van'ın Çaldıran ilçesinde, arazide yapılan aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Çantanın sahibi ise aranıyor.

DHA
22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:51
Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı
Abone Ol google-news

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı.

SAHİBİ ORTADA YOK

Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı. 


Van uyuşturucu uyuşturucu ticareti

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler