Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı
Van'ın Çaldıran ilçesinde, arazide yapılan aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi. Çantanın sahibi ise aranıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı.
SAHİBİ ORTADA YOK
Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.
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