Van'da, dere yatağındaki çantadan 10,5 kilo uyuşturucu çıktı

22 Ağustos 2022 Pazartesi, 11:51

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar kapsamında, Çaldıran ilçesi kırsalında arama- tarama çalışması yapıldı.

SAHİBİ ORTADA YOK

Boş arazide gerçekleştirilen aramalarda, dere yatağına gizlenen çantada 10 kilo 500 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuları saklayan şüpheli ya da şüphelilerin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlatıldı.