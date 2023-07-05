Antalya'da yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu

Yayınlanma: 05.07.2023 - 16:14

Güncelleme: 05.07.2023 - 16:14

Antalya'nın Alanya ilçesi Şekerhane Mahallesi'nde yalnız oturan Alman vatandaşı Werner Manfred Schoene'den (65) haber alamayan arkadaşı durumu polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı asayiş ekipleri, Schoene'yi koltuğun üstünde hareketsiz yatarken buldular.

Eşi Almanya’da bulunan ve kanser hastası olduğu öğrenilen Schoene için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Schoene'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Schoene'nin cenazesi, adli tıp raporunun ardından ülkesine gönderilecek.