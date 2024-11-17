Antalya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Antalya'da akşam saatlerinde aniden bastıran şiddetli yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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DHA
Yayınlanma: 17.11.2024 - 10:05

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün Antalya genelinde yaptığı uyarıların ardından dün akşam saatlerinde beklenen sağanak etkisini gösterdi.

Sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, trafik akışında aksaklıklar yaşandı.

Yurttaşlar, yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınmak zorunda kaldı.

Özellikle Konyaaltı, Muratpaşa gibi merkez ilçelerde yağış daha yoğun hissedildi.

Yağışın, bugün de devam etmesi bekleniyor.

 

 

 


Etiketler: #Antalya #sağanak #yağmur

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