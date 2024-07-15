Antalya'da yangın paniği: Alevler ormana ve seralara zarar verdi!
Antalya'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayıp, ormana ve seralara sıçrayan yangın 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.
Kozağacı Mahallesi'ndeki otluk alanda saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen yangın rüzgarın etkisiyle yayılarak ormana ve seralara da sıçradı.
İhbarla bölgeye polis, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 5 itfaiye ekibi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 4 arazözün 2 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çevredeki vatandaşlar da traktör, ilaçlama motorları ve kovalarla alevlere müdahale etti. Yangında yaklaşık 1 dönüm orman, 20 dönümlük otluk alan ile 6 sera yanarak zarar gördü.
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