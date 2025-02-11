Tokat'ta korkutan yangın... 3 kişi hastaneye kaldırıldı!
Kent merkezinde bulunan apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında binada bulunanlar da, tahliye edildi.
Tokat'ın merkez ilçesine bağlı Kaleardı Mahallesi Melik Ahmet Gazi Caddesi'nde bulunan 6 katlı Maliye Lojmanı'nda Mehmet Onurluaş'ın yaşadığı birinci kattaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesiyle polis ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ve polis ekipleri tarafından binada bulunan 12 kişi ile kedi ve 2 muhabbet kuşu tahliye edildi. Dumandan hafif şekilde etkilenen 3 kişi de, ambulansla hastaneye götürüldü.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu dairede hasar meydana geldi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Gezi davasında beraat kararları!
- İstanbul'da 9 belediyeye operasyon!
- AKP’li kurmaylardan çarpıcı açıklama
- 'Genel Başkanımız ifade vermeyecek, Erdoğan dinlensin'
- Akif Hamzaçebi'den ilk açıklama
- İstanbul'da 9 ilçede okullar tatil edildi
- 'Bir sandıklık iktidarları kaldı...'
- Ön seçim tarihi belli oldu!
- 'Bu karar yok hükmündedir!'
- Galatasaray-Fenerbahçe kavgası can aldı!